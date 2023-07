information fournie par AFP Video • 03/07/2023 à 17:09

"On n'est pas battus, on est encore debout", lance devant les caméras le maire de L'Haÿ-les-Roses Vincent Jeanbrun, après une marche solidaire qui a rassemblé une foule dense d'élus et d'habitants, au lendemain de l'attaque à la voiture-bélier contre son domicile. SONORE