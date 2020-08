AFP Video • 19/08/2020 à 10:42

"Après tant d'années, de galère et de combat, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix": au coup de sifflet final, des centaines de supporters du Paris SG sont réunis autour du Parc des Princes pour célébrer une qualification historique en finale de Ligue des Champions, après la victoire du club parisien face à Leipzig 3-0. "Un bonheur collectif", résume Eva, 20 ans, supportrice du PSG.