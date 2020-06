Ecorama : La Grande Interview • 30/06/2020 à 14:05

Vague verte et défaite électorale pour le parti présidentiel aux Municipales, Convention climat et soutien à la consommation : Olivia Grégoire, députée LREM de Paris et vice-présidente de la commission des Finances, était l'invitée de l'émission Ecorama du 30 juin 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com