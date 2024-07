information fournie par AFP Video • 20/07/2024 à 17:35

"On a vraiment le sentiment que ces élections n'ont servi à rien. Non seulement rien n'a changé, mais tout est presque pire", affirme Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, alors que le RN n'obtient aucun poste clé dans l'hémicycle tandis que le camp présidentiel obtient six des huit présidences de commission à l'Assemblée nationale.