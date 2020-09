France 24 • 04/09/2020 à 11:54

Dans le football, sur le terrain comme dans les gradins, la concurrence fait rage entre clubs. Que ce soit pour affiner la performance des joueurs ou améliorer l'expérience des supporters, l'Intelligence artificielle et le machine learning peuvent aider à faire la différence. Exemple à Marseille, où un Data Lab vient de s'implanter au sein du stade Vélodrome. On en parle avec Frédéric Cozic, directeur technologie et innovation de l'OM.