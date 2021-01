AFP Video • 18/01/2021 à 15:05

Le ministre français de la Santé Olivier Véran arrive au CHU de Grenoble pour lancer le début de la vaccination contre le Covid-19 des plus de 75 ans et des personnes vulnérables. Une étape qui concerne "5 millions de Françaises et de Français âgés de 75 ans", indique le ministre.