 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Occupation du Sud-Liban par Israël : le désespoir des déplacés

information fournie par France 24 12/11/2026 à 11:29

Au Liban, plus de 360 000 personnes ont été déplacées par ces derniers mois de guerre entre Israël et le Hezbollah, d’après les Nations unies. Dans la zone frontalière, l’armée israélienne occupe 6 % du territoire libanais et raye de la carte des villages entiers au nom de la lutte contre la milice chiite soutenue par l’Iran. Dans le Sud-Liban, les déplacés de la frontière n’ont plus nulle part où aller et un retour à la normale est encore loin d’être gagné.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Plus de deux millions de personnes à Luján pour la dernière messe de Léon XIV en Argentine

information fournie par AFP 11 nov.
2

Kaja Kallas : "Sur la levée des sanctions russes, Washington ne peut négocier à la place de l'UE"

information fournie par France 24 11 nov.
1
3

Christophe Gleizes : "500 jours de trop !"

information fournie par France 24 11 nov.
1
4

11-Novembre: "Maudite soit la guerre", clame Mélenchon dans la Creuse

information fournie par AFP Video 11 nov.
3
5

Zelensky "satisfait" des changements dans l'approche des médiateurs américains

information fournie par AFP Video 11 nov.
6

Russie : deux députés et deux journalistes français interdits de territoire

information fournie par AFP Video 11 nov.
1
7

Les proches du journaliste Christophe Gleizes espèrent une grâce présidentielle

information fournie par France 24 11 nov.
8

Football : Mbappé forfait contre l'Italie, annonce Zidane

information fournie par AFP Video 10:44
1

Hong Kong : le militant pro-démocratie Joshua Wong condamné à 10 ans de prison supplémentaires

information fournie par AFP 05 nov.
7
2

Bloqué par des manifestants hostiles, Glucksmann quitte la manifestation sans avoir pu défiler

information fournie par AFP 05 nov.
2
3

Images de l'A320 Dublin-Rome dérouté vers Évreux en raison d'une alerte à la bombe

information fournie par AFP Video 05 nov.
4

Présidentielle : Retailleau propose une primaire en début "février au plus tard"

information fournie par AFP Video 05 nov.
5

Paraguay : le président Peña annonce sa démission dans la foulée d'une crise bancaire

information fournie par AFP 05 nov.
2
6

Trump s'emporte contre des élections "truquées", pendant que les démocrates engrangent les sièges

information fournie par AFP 05 nov.
7
7

Top 5 IA du 05/11/2026

information fournie par Libertify 06 nov.
8

Trump juge "en grande partie vrai" que la guerre en Iran a causé la débâcle aux midterms

information fournie par AFP Video 05 nov.
1

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
3

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
1
4

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
5

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
6

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3
7

Trade ou Pas Trade : valeurs de l'IA, Eurostoxx, S&P500, Wolters Kluwer, Engie, Schneider, Vusion

information fournie par SG Bourse 14 oct.
8

Une fin d’année en dent de scie sur les marchés ?

information fournie par Boursorama 14 oct.

2 commentaires

  • 12:14

    J'ai l'impression que cela ne durera pas dans quelques mois

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank