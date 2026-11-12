Au Liban, plus de 360 000 personnes ont été déplacées par ces derniers mois de guerre entre Israël et le Hezbollah, d’après les Nations unies. Dans la zone frontalière, l’armée israélienne occupe 6 % du territoire libanais et raye de la carte des villages entiers au nom de la lutte contre la milice chiite soutenue par l’Iran. Dans le Sud-Liban, les déplacés de la frontière n’ont plus nulle part où aller et un retour à la normale est encore loin d’être gagné.
Occupation du Sud-Liban par Israël : le désespoir des déplacés
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