information fournie par AFP Video • 10/09/2021 à 11:02

Thierry Frémaux arrive aux obsèques de Jean-Paul Belmondo à l'église Saint-Germain des Prés, à Paris, et revient sur l'hommage national de la veille: "tous les copains étaient là et on était avec lui," dit le délégué général du Festival de Cannes.