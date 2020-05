O sole mio... dans les rues de Londres: un chanteur d'opéra donne de la voix pour les soignants

AFP Video • 29/05/2020 à 12:37

Le chanteur d'opéra Edgaras Montvidas descend dans les rues du sud de Londres pour donner une nouvelle dimension à l'événement hebdomadaire "Clap for our Carers". Avec le soutien de bénévoles du Critical NHS, il aide à collecter des fonds pour l'association caritative qui fournit de la nourriture et des provisions aux soignants.