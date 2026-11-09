Le géant américain des puces électroniques a ouvert une enquête interne après les révélations sur une possible opération d'espionnage chinois visant son patron, Jensen Huang. Ce dernier a reconnu avoir trompé son épouse. Une affaire aux lourds enjeux économiques et politiques, en pleine guerre technologique entre Washington et Pékin.
Nvidia : son patron au cœur d'une affaire d'espionnage chinois
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