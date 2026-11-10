Nvidia en danger ?

Le géant américain des semi-conducteurs a subi un net recul en Bourse après les révélations concernant son fondateur et dirigeant Jensen Huang. Au-delà de l'impact immédiat sur le titre, cette affaire ravive les interrogations sur la gouvernance des grandes entreprises technologiques et sur leur dépendance à des dirigeants emblématiques. Les investisseurs cherchent désormais à évaluer les conséquences potentielles pour Nvidia. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion, Ecorama du 10 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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