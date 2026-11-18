Le géant américain des puces électroniques pulvérise les prévisions avec 65 milliards de dollars de bénéfices en trois mois. Des résultats spectaculaires qui contrastent avec la crise provoquée par la démission de son patron historique, Jensen Huang.
Nvidia : des profits historiques en pleine tempête
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