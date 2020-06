AFP Video • 25/06/2020 à 18:36

"Sentiment de gâchis", "assassinat politique": entre colère et résignation, les agents EDF et les habitants de Fessenheim attendent l'arrêt définitif, dans la nuit de lundi à mardi, du second réacteur de leur centrale nucléaire, un bouleversement pour la petite commune alsacienne.