information fournie par France 24 • 29/01/2024 à 22:59

Ce dimanche le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de quitter la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO. Dans un communiqué commun les trois pays, ont décrit une organisation régionale qui ne « correspondait plus à leurs valeur ». Depuis plusieurs années la tension entre l’organisation et ceux-ci ne cesse de monter. Au lendemain de l’annonce, quelles conséquences peut-on entrevoir ?