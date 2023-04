information fournie par AFP Video • 11/04/2023 à 16:54

Elisabeth Borne tente de réunir depuis plus d'un an indépendantistes et non-indépendantistes pour négocier un futur statut pour ce territoire, après l'accord de Nouméa signé en 1998. Pour Roch Wamytan, président indépendantiste du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le sujet reste "un dossier politique lourd".