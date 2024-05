information fournie par AFP Video • 19/05/2024 à 15:17

En Nouvelle-Calédonie, la route qui relie Nouméa et l'aéroport international de La Tontouta est ponctuée de barrages filtrants d'indépendantistes, de véhicules calcinés, et de débris, après l'ouverture de la route par les forces de l'ordre et l'armée. IMAGES