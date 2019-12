Nouvel An: 100.000 policiers mobilisés en France, pas de risque particulier (Castaner)

AFP Video • 30/12/2019 à 12:37

"Près de 100.000 policiers et gendarmes" seront mobilisés auprès des pompiers et des militaires en France lors du passage au Nouvel An, annonce le ministre de l'Intérieur lors d'une visite du dispositif de sécurité autour de la tour Eiffel. Selon Christophe Castaner, "il n'y a pas de risque particulier que nous ayons identifié".