Nouveaux heurts à Beyrouth entre manifestants et policiers

AFP Video • 20/01/2020 à 10:21

Les forces anti-émeutes tirent des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes et utilisent des canons à eau pour disperser des manifestants antigouvernementaux qui leur jettent des pierres, au deuxième jour d'affrontements violents qui ont fait plus de 500 blessés dans le pays en crise.