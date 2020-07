AFP Video • 17/07/2020 à 17:17

Après 73 ans à droite, Bordeaux est devenue écologiste, et son nouveau maire entend pousser et amplifier la vague verte. Dans un entretien à l'AFP, Pierre Hurmic regrette en particulier que la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, n'ait pas l'alimentation et l'agriculture dans ses attributions.