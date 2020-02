Nouveau coronavirus en Italie: les habitants se ravitaillent au supermarché

AFP Video • 23/02/2020 à 13:15

Des habitants font la queue pour se ravitailler dans un supermarché de Casalpusterlengo, en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Entre la mise en place progressive de points de contrôle des forces de l'ordre et les problèmes d'approvisionnement, les temps s'annoncent durs pour la ville de Codogno et la dizaine de municipalités dans ses environs frappées par l'épidémie du nouveau coronavirus. Les forces de l'ordre seront nombreuses à être déployés dans cette zone pour assurer le respect de la décision annoncée samedi soir par le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte: on n'entre pas, on ne sort pas de la zone contaminée, sauf dérogation spéciale.