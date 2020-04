"Nous sommes en train de mourir": des professionnels de santé à New York demandent plus de protection

AFP Video • 03/04/2020 à 01:39

- VIDEO COMPLETE 1QC8BP_FRN°1QC9SADes professionnels de santé se rassemblent devant un hôpital du groupe Montefiore dans le Bronx pour manifester contre les conditions de travail et le manque d'équipements de protection, alors que la crise du Covid-19 empire à New York. "Chaque jour, quand je vais travailler, je me sens comme un mouton qui va à l'abattoir," martèle Laura Ucik, une résidente de 28 ans. "Mes collègues et moi rédigeons nos testaments".