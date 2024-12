information fournie par AFP Video • 12/12/2024 à 18:22

"Nous avons une espérance, c'est que la justice puisse être rendue et que Dany Leprince puisse un jour être innocenté par une cour d'assises", déclare Me Olivier Morice, l'avocat de Dany Leprince, alors que la commission d'instruction de la Cour de révision a examiné jeudi la requête du sexagénaire condamné pour les meurtres de son frère, sa belle-soeur et deux de leurs filles en 1994 dans la Sarthe, et qui souhaite faire reconnaître son innocence. (COMPLETE VID36QA3D6_FR) SONORE