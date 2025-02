"Nous avons potentiellement arrêté le projet A69", se réjouit un opposant

information fournie par AFP Video • 27/02/2025 à 15:06

"On est encore un peu sous la sidération de la nouvelle, même si on l'attendait et on l'a provoquée depuis des années, voire plus de 15 ans de lutte. Nous avons potentiellement arrêté le projet A69", déclare Gilles Garric, porte-parole du collectif La Voie est libre, lors de la conférence de presse d'opposants au projet. Le tribunal administratif de Toulouse a mis un coup d'arrêt à l'imposant chantier de l'A69 en annulant l'arrêté préfectoral qui l'autorisait, une première pour une infrastructure routière de cette envergure en France, signant un revers pour l'Etat. SONORE