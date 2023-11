information fournie par AFP Video • 18/11/2023 à 18:30

Huit mois avant les JO 2024 à Paris, le chef du village olympique Charles Guilloy travaille d'arrache-pied à la confection des menus qui seront servis à quelque 15.000 athlètes aux origines, goûts et besoins nutritionnels très variés, et sent monter "la pression" face à l'ampleur de la tâche.