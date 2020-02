"Notre démocratie est menacée", prévient Brittany Kaiser, ex-salariée de Cambridge Analytica

France 24 • 03/02/2020 à 14:01

Brittany Kaiser est une ancienne salariée du cabinet de conseil en politique Cambridge Analytica, connu pour son implication dans l'élection de Donald Trump et dans la campagne pour le Brexit. Elle vient de publier "L'Affaire Cambirdge Analytica" (éd. Harper Collins), un récit où elle racconte son travail pour Cambridge Analytica. Elle raconte à France 24 comment ce cabinet a crée des publicités ayant délibéremment des buts politiques. Réalisant que les citoyens ne sont plus protégés contre la manipulation de masse, elle a décidé de parler et de devenir ainsi lanceuse d'alerte.