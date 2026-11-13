Nos appareils ménagers menacés par des cyberattaques ?

Après plusieurs cyberattaques ayant perturbé les systèmes de réfrigération de grandes enseignes européennes, les experts s’inquiètent désormais des risques qui pèsent sur les objets connectés du quotidien. Réfrigérateurs, équipements domestiques intelligents ou systèmes de gestion énergétique pourraient devenir de nouvelles cibles pour les cybercriminels. Face à la multiplication des menaces, l’Europe cherche à renforcer sa cybersécurité et à combler son déficit de compétences dans ce domaine stratégique. L'analyse de Charlie Perreau, cheffe du service Tech-Médias-Start-up des Échos,Tic Tech du 13 novembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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