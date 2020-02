Normalisation des relations entre le Soudan et Israël : "Un coup de poignard dans le dos?"

France 24 • 04/02/2020 à 08:51

Dans la presse, ce mardi 4 février, le caucus de l'Iowa aux Etats-Unis. L'annonce d'une possible normalisation des relations entre Israël et le Soudan. Des combats entre soldats turcs et syriens dans le nord-ouest de la Syrie. Et une eau ô combien onéreuse.