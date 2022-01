information fournie par France 24 • 11/01/2022 à 21:19

Des comptes anti-vaccin partagent des vidéos de personnes qui exploseraient en raison du vaccin contre le Covid-19. Or, il s'avère que les images partagées montrent une toute autre réalité et rendent compte d'évènements tragiques survenus en Irak et en Chine.