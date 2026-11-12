Non, la BCE ne va pas aider la France à sortir de sa crise de la dette !

information fournie par Ecorama • 12/11/2026 à 14:00

Philip Lane, le chef économiste de La Banque centrale européenne a envoyé un message clair à la France : le redressement des finances publiques doit d’abord passer par des décisions budgétaires nationales. Alors que les tensions sur la dette française alimentent les inquiétudes des marchés, il estime que les outils exceptionnels de la BCE n’ont pas vocation à compenser l’absence de réformes ou de discipline budgétaire. La question est désormais de savoir dans quelles circonstances la BCE pourrait être amenée à intervenir pour soutenir un État membre en difficulté. L'analyse de Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l’OFCE, Ecorama du 12 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.