information fournie par AFP Video • 29/10/2024 à 16:43

Une adolescente en hijab rose pose devant une fenêtre: Muska, 14 ans, sera bientôt mariée "en échange d'un puits et de panneaux solaires". L'exposition de photos "No Woman's Land", à Paris, permet d'entrer dans l'intimité des Afghanes, de percevoir leur désespoir et leurs rares joies.