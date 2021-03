AFP Video • 19/03/2021 à 16:18

"Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité!": plusieurs centaines de jeunes manifestants sont rassemblés place du Panthéon à Paris pour défendre le climat, à l'appel de l'organisation "Youth for Climate" inspirée par la militante écologiste Greta Thunberg.