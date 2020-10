Nigeria: nouvelles manifestations contre les violences policières

AFP Video • 12/10/2020 à 17:17

Les manifestations contre la violence policière se poursuivent au Nigeria, rassemblant des centaines de personnes dans la capitale économique Lagos, malgré la dissolution de l'unité de police controversée la SARS la veille. Depuis plus d'une semaine, des centaines de Nigérians et notamment des jeunes, sont descendus presque chaque jour dans les rues pour réclamer la dissolution de la SARS, une unité spécialisée dans les crimes (vols, assassinats, parfois kidnappings...), accusée d'extorquer la population, d'arrestations illégales, torture et même de meurtre.