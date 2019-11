Nigeria: le bidonville flottant de Makoko trouve sa place sur les cartes

AFP Video • 29/11/2019 à 09:55

C'est un bidonville flottant au coeur de Lagos, au Nigeria, qui n'apparait sur aucune carte: à Makoko, une communauté de 300.000 habitants survit grâce au commerce de la pêche, loin des regards. Ici, hôpitaux, écoles et commerces apparaissent et disparaissent au rythme du développement chaotique du bidonville, compliquant un peu plus la vie des habitants. Pour y remédier, une entreprise sud africaine a entrepris de cartographier les lieux importants pour faciliter le quotidien de la communauté.