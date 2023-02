information fournie par AFP Video • 25/02/2023 à 10:07

Des Nigérians attendent l'ouverture du bureau de vote à Abuja au Nigeria. Des millions d'électeurs sont appelé à choisir un président parmi 18 candidats, ainsi que des députés et sénateurs alors que le pays le plus peuplé d'Afrique s'enfonce dans une grave crise économique et sécuritaire.