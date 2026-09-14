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Niger : quand le pouvoir ferme les yeux sur le narcotrafic

information fournie par France 24 14/09/2026 à 17:49

Une nouvelle enquête de "Jeune Afrique" révèle la face cachée des routes de la drogue qui restent grandes ouvertes au Niger. Le journaliste Mathieu Olivier apporte la preuve des liens qu'entretiennent barons de la drogue et les autorités qu’elles soient civiles ou militaires.

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1 commentaire

  • 18:57

    Les journalistes blancs de France 24 dénoncent la corruption des autorités nigériennes : c'est du racisme !

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