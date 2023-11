Niger: l'UE "très préoccupée" par l'abrogation d'une loi sur le trafic de migrants

information fournie par AFP Video • 28/11/2023 à 16:04

La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson se dit "très préoccupée" par l'abrogation par le régime militaire nigérien d'une loi criminalisant le trafic de migrants dans ce pays qui est une plaque tournante vers l'Europe. La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson s'est dite mardi "très préoccupée" par l'abrogation par le régime militaire nigérien d'une loi criminalisant le trafic de migrants dans ce pays qui est une plaque tournante vers l'Europe. "Je suis très préoccupée par la situation. Il y a un gros risque que cela cause des décès (de migrants) dans le désert, c'est le point le plus préoccupant", a déclaré la commissaire suédoise, ajoutant que cela pousserait aussi "probablement" plus de migrants à se rendre en Libye et à "tenter de traverser la Méditerranée" vers l'UE. SONORE