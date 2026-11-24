information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 24/11/2026 à 14:05

Alors que le gouvernement peine toujours à faire adopter son budget et que les marchés restent attentifs à la trajectoire de la dette française, Nicolas Baverez analyse les grands défis économiques auxquels la France est confrontée. Il revient notamment sur le projet de règle d’or budgétaire voulu par Emmanuel Macron, les conditions nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs. Entre réduction de la dépense publique, réforme de l’État et compétitivité, la question du redressement économique français s’impose comme l’un des thèmes centraux de la campagne de 2027. Nicolas Baverez, économiste et essayiste, était l’invité de l’émission Ecorama du 24 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.