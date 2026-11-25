information fournie par Boursorama • 25/11/2026 à 15:35

NFL Biosciences franchit une nouvelle étape dans le développement de ses candidats-médicaments contre les addictions, avec le lancement de l'étude de phase 2 TONIC. En parallèle, la biotech sollicite ses actionnaires à travers une opération de financement destinée à accompagner la poursuite de ses développements. Enjeux cliniques, calendrier, financement et dilution : Bruno Lafont, directeur général et cofondateur de NFL Biosciences, répond à toutes ces questions sur le plateau de Ça bouge sur les marchés.

L'opération sur les BSA A est ouverte jusqu'au 17 décembre.

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