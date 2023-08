New York : scénaristes et acteurs devant les bureaux d'Amazon et HBO

information fournie par AFP Video • 22/08/2023 à 17:42

Des membres du syndicat des acteurs, SAG-AFTRA, et de la puissante guilde des scénaristes (WGA) manifestent, aux côtés de personnes soutenant leur cause, devant les bureaux d'Amazon et de HBO à New York. Les scénaristes réclament des salaires plus élevés et une plus grande part des bénéfices lié à la diffusion en streaming. Les plumes d'Hollywood protestent aussi contre la tendance des studios à réduire leurs équipes et à les embaucher pour des durées plus courtes. Ils réclament enfin des garde-fous contre l'usage de l'intelligence artificielle, qui pourrait être utilisée par les studios pour générer des scripts. Les négociations sont toujours dans l'impasse. alors que la grève a passé plus tôt en août la barre des 100 jours. IMAGES