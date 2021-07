AFP Video • 07/07/2021 à 19:04

IMAGES La ville de New York rend hommage à ses travailleurs devenus "essentiels" pendant la pandémie de Covid-19 lors de la parade "Hometown Heroes" dans le sud de Manhattan. Parmi les participants figurent Eric Adams, le vainqueur de la primaire démocrate pour la mairie de New York, et Sandra Lindsay, l'infirmière en soins intensifs devenue la première personne à recevoir un vaccin contre le coronavirus aux Etats-Unis.