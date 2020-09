New York: rassemblement Black Lives Matter à Brooklyn

AFP Video • 25/09/2020 à 02:16

IMAGES Un groupe de personnes se rassemble dans un parc du quartier de Brooklyn, à New York, pour participer à une manifestation Black Lives Matter et écouter un discours de l'activiste non-binaire et rappeur Paperboy Prince, qui s'est présenté à la primaire démocrate du 7ème district électoral de New York.