New York prête à reconfiner certains quartiers, une première depuis mars

AFP Video • 06/10/2020 à 01:25

Le maire de New York Bill de Blasio annonce qu'il prévoit de refermer écoles, restaurants et commerces non essentiels dans neuf quartiers de Brooklyn et Queens où l'épidémie de coronavirus repart depuis deux semaines, un retour en arrière inédit pour la première métropole américaine devenue modèle de prudence face au coronavirus.