information fournie par AFP Video • 18/09/2024 à 12:23

Les fils du célèbre rappeur américain Sean "Diddy" Combs, Christian "King" Combs, Justin Dior Combs et son fils adoptif Quincy Brown se présentent au palais de justice américain Daniel Patrick Moynihan à New York. Le magnat de la musique a été inculpé pour trafic sexuel et extorsion, indique l'acte d'inculpation du parquet fédéral de Manhattan. IMAGES