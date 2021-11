information fournie par AFP Video • 16/11/2021 à 15:48

Le journaliste américain Danny Fenster, emprisonné six mois en Birmanie, retrouve sa famille et serre ses proches dans ses bras à l'aéroport JFK de New York. Il a été libéré et gracié lundi, la veille d'une comparution pour terrorisme et sédition, charges pour lesquelles il encourait la prison à vie.