New York: le Covid repart, longue file devant une banque alimentaire

AFP Video • 28/09/2020 à 08:14

IMAGES De nombreuses personnes font la queue devant un centre de distribution alimentaire dans le Queens à New York alors que le Covid-19 fait près d'un million de morts dans le monde. L'Etat de New York, ancien épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus aux Etats-Unis, a enregistré plus de 1.000 cas de contamination en une journée, selon les autorités locales.