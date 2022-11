information fournie par AFP Video • 15/11/2022 à 08:56

Ils sont 17.000 à avoir débarqué depuis six mois, selon son maire démocrate Eric Adams. La plupart sont Vénézuéliens et on trouve aussi des Colombiens, Nicaraguayens et d'autres ressortissants de pays d'Amérique centrale qui subissent des troubles civils et politiques.