information fournie par AFP Video • 23/07/2023 à 15:45

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a donné des nouvelles de sa santé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. "Il y a une semaine, on m'a posé un appareil de surveillance et cet appareil a émis un bip ce soir et a annoncé que je devais me faire implanter un stimulateur cardiaque", a-t-il expliqué.