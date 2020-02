Néojoaillerie : à la poursuite du diamant vert

France 24 • 14/02/2020 à 16:41

Diamants cultivés en laboratoire ou or recyclé : ces matériaux nobles et tech séduisent une génération en quête de sens. Kimaï est une des marques de néojoaillerie à miser sur ces gemmes cultivés dans des laboratoires d'Anvers. En un an et demi à peine, elle s'est fait un nom auprès de célébrités comme Meghan Markle et d'investisseurs tels que Xavier Niel ou Céline Lazorthes. On se lance à la poursuite du diamant vert avec sa cofondatrice, Jessica Warch.