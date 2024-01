information fournie par AFP Video • 09/01/2024 à 15:39

La Normandie et les plages du Débarquement se sont réveillées mardi sous une fine couche de neige de 3 à 5 cm, occasionnant quelques perturbations dans les transports et l’absence de commerçants sur les marchés, alors que la France connaît l'une des journées les plus froides depuis six ans.