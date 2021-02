AFP Video • 01/02/2021 à 19:13

IMAGES Times Square est recouverte de neige alors que la ville de New York s'attend à recevoir quelques 50 centimètres de neige. Le nord-est des Etats-Unis est quasiment à l'arrêt en raison d'une forte tempête qui a réduit les déplacements à l'essentiel et fermé les écoles et centres de vaccinations anti-Covid.